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Прем'єр Греції заперечив передачу Україні F-16

Кіріакос Міцотакіс вважає, що цей крок знизив би власну обороноздатність його країни. 

Прем'єр Греції заперечив передачу Україні F-16
Прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс
Фото: EPA/UPG

Греція, всупереч інформації у західних ЗМІ, не має наміру передавати Україні винищувачі F-16. Про це в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita заявив прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс.

За словами очільника уряду, Афіни мають певні побоювання щодо власної безпеки, тому вони не готові зменшувати свій військово-повітряний флот. Проте Греція і надалі активно підтримуватиме Україну іншими засобами. Зокрема прем'єр наголосив на "значній кількості" вже наданих артилерійських снарядів 155-міліметрового калібру.

Міцотакіс також прокоментував російську атаку по Одесі під час його візиту до міста, коли грецька делегація опинилася у кількох сотнях метрів від місця влучання. На думку політика, це не було випадковістю, а радше спробою залякування, яка, як він переконує, не вдалася.

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