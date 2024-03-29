Парламент Греції не зміг винести вотум недовіри прем'єру Міцотакісу

Чотири опозиційні партії вимагали відставки голови уряду через нібито спробу уникнути відповідальності за залізничну катастрофу.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс уникнув відставки, вигравши голосування у парламенті щодо винесення йому вотуму недовіри.

Як повідомляє Bloomberg, 159 депутатів відмовилися знімати голову уряду з його посади, 141 проголосував "за" відставку.

Розгляд питання щодо позбавлення Міцотакіса прем'єрського крісла ініціювали чотири опозиційні партії. Вони стверджували, що уряд намагався приховати докази, які могли пролити світло на причини залізничної катастрофи, що сталася у лютому 2023 року.

Тоді пасажирський потяг, який здійснював сполучення Афіни-Салоніки поблизу міста Ларісса зіштовхнувся з вантажним. 57 людей загинули, 80 дістали поранення. Опозиція закидала владі спробу уникнути політичної відповідальності за трагедію.

Прем'єр запевняв парламентарів, що жодної вказівки щодо приховування чи зміни матеріалів справи ні він, ні його колеги не давали.