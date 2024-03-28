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Україна скликала надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів

Київ звернувся до партнерів через ракетні обстріли критичної інфраструктури.

Україна скликала надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів
Прапори НАТО і України
Фото: Facebook/Mission of Ukraine to NATO

28 березня у штаб-квартирі НАТО відбулось надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів.

Як ідеться на фейсбук-сторінці Місії України при НАТО, засідання скликав Київ через ракетні обстріли Росією української критичної інфраструктури.

Міністр оборони України Рустем Умєров поінформував союзників про наслідки російських атак і заходи з реагування. Також Умєров закликав держави-члени НАТО надати додаткові системи протиповітряної і протиракетної оборони й ракети до них для того, щоб захистити українські міста і громадян.

  • Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що російська армія 22 березня провела наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.
  • За словами Галущенка, комбінований удар окупантів із застосуванням "шахедів", крилатих та балістичних ракет у ніч на 22 березня мав на меті тотальний блекаут для всієї країни.
  • Унаслідок масової атаки в Україні було пошкоджено десятки об’єктів енергосистеми, повідомили в Укренерго. Зокрема, пошкоджені теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК “Укренерго”, мережі обленерго. Найважча ситуація була в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях. 
  • На засіданні уряду 22 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що пошкоджені близько 20 підстанцій та електростанції. Група ДТЕК, наприклад, втратила 50% своїх генеруючих потужностей.
  • Гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко розповів, що рашисти били по двох частинах української енергосистеми: генеруючій та розподільчій, аби завдати максимум шкоди.
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