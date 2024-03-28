Україна скликала надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів

28 березня у штаб-квартирі НАТО відбулось надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів.

Як ідеться на фейсбук-сторінці Місії України при НАТО, засідання скликав Київ через ракетні обстріли Росією української критичної інфраструктури.

Міністр оборони України Рустем Умєров поінформував союзників про наслідки російських атак і заходи з реагування. Також Умєров закликав держави-члени НАТО надати додаткові системи протиповітряної і протиракетної оборони й ракети до них для того, щоб захистити українські міста і громадян.