Україна скликала надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів

28 березня у штаб-квартирі НАТО відбулось надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів.
Як ідеться на фейсбук-сторінці Місії України при НАТО, засідання скликав Київ через ракетні обстріли Росією української критичної інфраструктури.
Міністр оборони України Рустем Умєров поінформував союзників про наслідки російських атак і заходи з реагування. Також Умєров закликав держави-члени НАТО надати додаткові системи протиповітряної і протиракетної оборони й ракети до них для того, щоб захистити українські міста і громадян.
- Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що російська армія 22 березня провела наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.
- За словами Галущенка, комбінований удар окупантів із застосуванням "шахедів", крилатих та балістичних ракет у ніч на 22 березня мав на меті тотальний блекаут для всієї країни.
- Унаслідок масової атаки в Україні було пошкоджено десятки об’єктів енергосистеми, повідомили в Укренерго. Зокрема, пошкоджені теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК “Укренерго”, мережі обленерго. Найважча ситуація була в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.
- На засіданні уряду 22 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що пошкоджені близько 20 підстанцій та електростанції. Група ДТЕК, наприклад, втратила 50% своїх генеруючих потужностей.
- Гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко розповів, що рашисти били по двох частинах української енергосистеми: генеруючій та розподільчій, аби завдати максимум шкоди.