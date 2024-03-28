Керівники урядів України і Польщі підписали заяву за підсумками зустрічі у Варшаві

"У ній окреслили наші поточні двосторонні відносини та подальші плани", - повідомив глава українського уряду.

Прем'єр-міністри України і Польщі Денис Шмигаль і Дональд Туск у Варшаві 28 березня 2024 року

Прем'єр-міністри України і Польщі Денис Шмигаль і Дональд Туск підписали заяву за підсумками зустрічі у Варшаві 28 березня.

Про це повідомив Шмигаль на своїх сторінках у соцмережах.

"У ній окреслили наші поточні двосторонні відносини та подальші плани", - зауважив глава українського уряду.

За словами Шмигаля, під час міжурядових консультацій та перемовин із Туском обговорили загалом низку важливих питань:

зброя для України. "Її потрібно більше, і ми над цим спільно працюємо. Це передбачає, зокрема, створення спільних оборонних підприємств на території України й Польщі", - повідомив глава уряду;

питання кордонів;

продовження лібералізації торгівлі, зокрема, можливості для українських виробників продовжувати поставки своєї продукції в ЄС без мит та тарифів;

розвиток інфраструктури та відновлення. Україна, за словами Шмигаля, надала свої пропозиції щодо, зокрема, будівництва автостради «Краківець-Львів-Броди-Рівне»;

енергетика (йдеться, зокрема, про будівництво лінії електропередач «Хмельницька АЕС – Жешув»);

європейська інтеграція України. "Польща буде працювати з нами, аби перша міжурядова конференція ЄС та України щодо переговорів про наш вступ до Євросоюзу відбулася вже в першій половині цього року", - підсумував Шмигаль.

28 березня глава уряду України почав візит до Варшави. Після зустрічі з Туском український прем'єр повідомив про проведення чергового раунду урядових консультацій.

Того ж дня у пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершилося блокування руху вантажівок у обох напрямках.