Посол Росії Сергій Андрєєв покинув територію Польщі, - МЗС Польщі

Російський посол Сергій Андрєєв покинув територію Польщі, розповів глава МЗС Радослав Сікорський, повідомляє Gazeta.pl.
Втім, посла не вислали, і він не просив своєї відставки.
Пізніше стало відомо, що посольство Росії повідомило технічною запискою про відсутність Сергія Андрєєва з 26 березня по 4 квітня.
Раніше, 24 березня, Андрєєв не прибув до МЗС, куди його викликали після порушення повітряного простору Польщі російською ракетою.
Після цього речник МЗС Польщі Павел Вронський повідомив, що польська нота з цього приводу буде передана російській владі іншим шляхом.
Що передувало
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Віце-прем'єр-міністр Польщі і голова Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що реакція російського посла на виклик до польського МЗС через ракету "є виявом презирства". На його думку, влада країни "не може цього ігнорувати".
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У польському Міністерстві закордонних справ вчора повідомили, що посол Росії Сергій Андрєєв не прибув до відомства, де йому повинні були вручити ноту протесту у зв'язку з порушенням повітряного простору Польщі російською ракетою.
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Уночі 24 березня російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні. Під час атаки одна із російських ракет залетіла у повітряний простір Польщі.
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Польща підняла авіацію і могла б збити цю ракету, але військові вирішили, що лише спостерігатимуть за ворожим об'єктом, який пробув у повітряному просторі країни НАТО 39 секунд і повернувся у бік Львівської області.
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Згодом польське МЗС заявило, що вимагатиме від Росії пояснень яким чином ракета потрапила у повітряний простір країни НАТО.
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Глава польської дипломатії Радослав Сікорський заявив у понеділок вранці, що поговорить із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом щодо інциденту з російською ракетою.
- Також у польських збройних силах повідомили, що військові знали, що російська ракета, яка вранці пролетіла через Люблінське воєводство, повернеться до України. Її не збили, бо це "було ризиковано для населення".