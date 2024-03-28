Посол Росії Сергій Андрєєв покинув територію Польщі, - МЗС Польщі

Перед тим росіянин проігнорував виклик до МЗС Польщі.

Російський посол Сергій Андрєєв покинув територію Польщі, розповів глава МЗС Радослав Сікорський, повідомляє Gazeta.pl.

Втім, посла не вислали, і він не просив своєї відставки.

Пізніше стало відомо, що посольство Росії повідомило технічною запискою про відсутність Сергія Андрєєва з 26 березня по 4 квітня.

Раніше, 24 березня, Андрєєв не прибув до МЗС, куди його викликали після порушення повітряного простору Польщі російською ракетою.

Після цього речник МЗС Польщі Павел Вронський повідомив, що польська нота з цього приводу буде передана російській владі іншим шляхом.

Що передувало