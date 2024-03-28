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Посол Росії Сергій Андрєєв покинув територію Польщі, - МЗС Польщі

Перед тим росіянин проігнорував виклик до МЗС Польщі.

Посол Росії Сергій Андрєєв покинув територію Польщі, - МЗС Польщі
Посол Росії у Польщі Сергій Андрєєв

Російський посол Сергій Андрєєв покинув територію Польщі, розповів глава МЗС Радослав Сікорський, повідомляє Gazeta.pl.

Втім, посла не вислали, і він не просив своєї відставки.

Пізніше стало відомо, що посольство Росії повідомило технічною запискою про відсутність Сергія Андрєєва з 26 березня по 4 квітня. 

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Раніше, 24 березня, Андрєєв не прибув до МЗС, куди його викликали після порушення повітряного простору Польщі російською ракетою.

Після цього речник МЗС Польщі Павел Вронський повідомив, що польська нота з цього приводу буде передана російській владі іншим шляхом. 

Що передувало

  • Віце-прем'єр-міністр Польщі і голова Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що реакція російського посла на виклик до польського МЗС через ракету "є виявом презирства". На його думку, влада країни "не може цього ігнорувати".

  • У польському Міністерстві закордонних справ вчора повідомили, що посол Росії Сергій Андрєєв не прибув до відомства, де йому повинні були вручити ноту протесту у зв'язку з порушенням повітряного простору Польщі російською ракетою.

  • Уночі 24 березня російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні. Під час атаки одна із російських ракет залетіла у повітряний простір Польщі.

  • Польща підняла авіацію і могла б збити цю ракету, але військові вирішили, що лише спостерігатимуть за ворожим об'єктом, який пробув у повітряному просторі країни НАТО 39 секунд і повернувся у бік Львівської області.

  • Згодом польське МЗС заявило, що вимагатиме від Росії пояснень яким чином ракета потрапила у повітряний простір країни НАТО.

  • Глава польської дипломатії Радослав Сікорський заявив у понеділок вранці, що поговорить із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом щодо інциденту з російською ракетою.

  • Також у польських збройних силах повідомили, що військові знали, що російська ракета, яка вранці пролетіла через Люблінське воєводство, повернеться до України. Її не збили, бо це "було ризиковано для населення".
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