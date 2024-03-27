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Bloomberg: слова Макрона про можливу відправку військ в Україну розлютили чиновників США

Видання повідомляє, що президент Франції хоче керувати зовнішньою політикою Європи, ставши провідним голосом щодо України. Водночас його яструбиний підхід розлютив деяких союзників, які бояться, що такий крок може призвести до ескалації з Москвою.

Bloomberg: слова Макрона про можливу відправку військ в Україну розлютили чиновників США
Президент Франції Емануель Макрон
Фото: EPA/UPG

Оскільки Сполучене Королівство більше не входить до Європейського Союзу, а уряд Німеччини розколотий, президент Франції Емманюель Макрон перетворює себе на де-факто фігуру зовнішньої політики континенту. Він взяв на себе провідну роль у протистоянні російській агресії та гуманітарній катастрофі в Газі. Але не всі його союзники переконані, що він найкращий поборник їхніх інтересів, пише Bloomberg. 

За словами високопоставленого чиновника, знайомого з дискусіями між союзниками, його слова про можливу відправку військ в Україну викликали миттєвий закид з боку канцлера Німеччини Олафа Шольца та розлютили американських чиновників, які приватно кажуть, що такий крок може призвести до розпалювання ворожнечі з Москвою.

Такі заяви Макрона були зроблені, щоб змусити Путіна замислитися над своїми діями, але офіційні особи, знайомі з дискусіями НАТО щодо України, сказали, що слова президента Франції могли мати протилежний ефект.

За словами високопоставленого американського чиновника, змусивши Берлін публічно виключити можливість відправки військ, Макрон зумів розвіяти ту неоднозначність, яка існувала щодо місцезнаходження червоних ліній союзників.

Ці слова також не були дуже розумними з точки зору оперативної безпеки – за словами окремих чиновників, які також говорили з Bloomberg на умовах анонімності – особливо з огляду на те, що кілька країн уже таємно мають певний персонал в Україні.

Раніше цього місяця Макрон, коментуючи можливість відправки військ в Україну, заявив, що "у разі чергової ескалації з боку Росії, ми будемо готові відреагувати".

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