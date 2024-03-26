"Різниця між діями терористів в "Крокусі" і діями росіян в Україні лише у масштабах, - Кличко

Терорист №1 Путін використає теракт в ТРЦ «Крокус», щоб згубити ще більше життів. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в авторській колонці на «Українській правді».

«Путін використає теракт, щоб згубити ще більше життів. «Норд-Ост», Беслан, «Рязанський цукор», «Крокус сіті хол» – теракти, частина з яких межувала з датою виборів Путіна та після яких диктатор міг без наслідків ухвалювати будь-які рішення. За словами представників ЄС та розвідки західних партнерів, після президентських «виборів» Росія може почати ще один великий наступ в Україні. Наразі вона створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч солдатів. Події в «Крокусі» полегшать Путіну процес мобілізації. Роспропагандисти вже підхопили маячню Путіна про «українське вікно», через яке мали втекти бойовики. А отже мобілізації на Росії бути. Тепер її є чим пояснити населенню», - написав Віталій Кличко.

Мер Києва наголосив, що в день жалоби через вбитих у ТРЦ «Крокус» Росія продовжила вбивати сама. Скасувала святкові заходи, щоб оплакати смерті, але продовжила пускати ракети, щоб нести смерть в Україну.

«Київ та Харків, Дніпро та Одеса, Шостка, Умань, Костянтинівка та ще сотні міст і сіл України… десятки тисяч наших співвітчизників понад два роки гинуть від терористів-росіян. У громадян сусідньої країни в голові спокійно співіснують дві взаємовбивчі тези: «тероризм ІДІЛу проти росіян – це погано, але російський тероризм поти українців – це добре». Сьогодні терорист №1 намагається отримати співчуття цивілізованого світу. Нелюд просить людяності. І світ відповідає людяністю: приспускає прапори, висловлює співчуття. Хоча різниця між діями терористів в «Крокусі» і діями росіян в Україні лише у масштабах: росія вбиває більше. Зло – однакове», - наголосив Кличко.

В цих умовах Україні потрібно зміцнювати оборону, зазначив мер Києва.

«Ми живемо поруч з навіженим сусідом, з маніакальним розладом під назвою "Київ за 3 дні". Поки терорист живий, він не полишить наміру захопити Україну. Тому фортифікаційні споруди та лінії оборони, бетонні піраміди, екскаватори, трактори, лопати тощо. Питання укріплень стосується не лише прифронтових регіонів, а й тих, які вже завтра можуть стати прифронтовими. Тема укріплень Києва, Чернігова, Сум, Полтави, Дніпра, Запоріжжя та інших регіонів, які завтра можуть зіткнутися з новою навалою ворога – сьогодні пріоритет», - підкреслив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, сьогодні секретар ради безпеки РФ патрушев, відповідаючи на запитання журналіста, хто винен у теракті, заявив: «Звісно, Україна». При цьому МЗС РФ відхилило пропозицію Інтерполу допомогти в розслідуванні теракту.