Росіяни після теракту почали перевіряти завезених на ТОТ громадян Таджикистану

Через теракт в Росії окупанти почали перевірку на ТОТ громадян Таджикистану.

На тимчасово окупованих територіях України росіяни почали перевірку завезених громадян Таджикистану через теракт у Москві.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"З початку повномасштабного вторгнення ворог завозить на ТОТ робітників з Центральної Азії й таким чином змінює демографічний склад населення. Проте після масової страти росіян у Москві фсб почало перевірку громадян Таджикистану", — пишуть у спротиві.

За інформацією нацспротиву, на ТОТ всього проживає близько 100 тис. вихідців з Узбекистану та Таджикистану. Росіяни бояться, що етнічні таджики почнуть бунти через показове затримання їх співгромадянина.

На тлі побоювань, у Маріуполь відправляють додаткові групи ФСБ, які проводять”профілактичні бесіди”.