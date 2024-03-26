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Росіяни після теракту почали перевіряти завезених на ТОТ громадян Таджикистану

Через теракт в Росії окупанти почали перевірку на ТОТ громадян Таджикистану.

Росіяни після теракту почали перевіряти завезених на ТОТ громадян Таджикистану
Фото: Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях України росіяни почали перевірку завезених громадян Таджикистану через теракт у Москві.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"З початку повномасштабного вторгнення ворог завозить на ТОТ робітників з Центральної Азії й таким чином змінює демографічний склад населення. Проте після масової страти росіян у Москві фсб почало перевірку громадян Таджикистану", — пишуть у спротиві.

За інформацією нацспротиву, на ТОТ всього  проживає близько 100 тис. вихідців з Узбекистану та Таджикистану. Росіяни бояться, що етнічні таджики почнуть бунти через показове затримання їх співгромадянина. 

На тлі побоювань, у Маріуполь відправляють додаткові групи ФСБ, які проводять”профілактичні бесіди”.

  • Увечері 22 березня у Красногірську, що біля Москви, група осіб у тактичному спорядженні увірвалася в Crocus City Hall, де мав відбутися концерт групи "Пікнік" і влаштувала стрілянину. Під час атаки пролунали вибухи, спалахнула масштабна пожежа. Згодом стало відомо про 133 загиблих та 152 постраждалих.
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