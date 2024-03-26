Правоохоронці перекрили міжнародний канал постачання наркотиків до Європи і затримали групу наркоторговців, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури викрито групу, яка займалася постачанням метадону з України до ЄС.

Наразі семи учасникам злочинної схеми повідомлено про підозру у закінченому замаху на контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України).

За даними слідства, організували наркобізнес мешканець Запоріжжя та двоє його родичів, які із початком повномасштабного вторгнення виїхали з України. Перебуваючи на території однієї з країн ЄС, вони організували наркотрафік метадону із Запоріжжя за кордон. Наркотики продавали наркозалежним іноземцям.

До наркобізнесу вони залучили подружжя із Запоріжжя. На них поклали технічну сторону експортування наркотиків з України: закупівлю «товару» у постачальників з декількох регіонів нашої держави, пошуки наркокур’єрів, прибдання квитків та оформлення документів для виїзду за кордон.

Одного з кур’єрів було викрито під час перевезення понад 1 кг метадону міжнародним авторейсом з Києва до Європи.

Правоохоронці провели оперативний захід, в ході якого троє організаторів злочинної схеми повернулися в Україну. Їх та ще чотирьох учасників групи було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях учасників схеми вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, грошові кошти.

Раніше цього місяця на Одещині викрили наркодилерів, які розповсюджували "товар" по всій Україні. Щомісячний дохід зловмисників, за цінами "чорного ринку" становив понад 2 млн 250 тисяч грн.