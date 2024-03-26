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Нацгвардія стала незамінною в боротьбі з агресією РФ, – Зеленський з нагоди 10-ї річниці створення військового формування

Окрім бойової, Національна гвардія України виконує ще й захисну функцію всередині нашої держави – допомагає ліквідовувати наслідки російських ударів і підтримує безпеку.

Нацгвардія стала незамінною в боротьбі з агресією РФ, – Зеленський з нагоди 10-ї річниці створення військового формування
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський узяв участь в урочистостях з нагоди 10-ї річниці створення Національної гвардії України та випуску офіцерів Національної академії НГУ та Київського інституту Нацгвардії, повідомляє Офіс президента. 

«Десять років, як слово «нацгвардієць» означає гордість і силу, необхідний результат у бою та надійність для держави Україна. На початку, у 14-му році, це слово – «нацгвардієць» – починалось із сенсу «доброволець». Зараз це теж зберігається. І кожен рік додає нашій Національній гвардії України ще одного значення, а саме – незамінності», – наголосив глава держави.

Він зазначив, що нацгвардійці нарівні з іншими воїнами Сил оборони та безпеки беруть участь у боях проти Росії, б’ються міцно й сміливо. Зокрема, підрозділи аеророзвідки Нацгвардії є надзвичайно ефективними за кількістю знищеної російської техніки та солдатів ворога. Понад 500 мобільних і стаціонарних вогневих груп НГУ знищують російські ракети та дрони щодня. А сапери Нацгвардії очищують українську землю від російських мін.

«Окрім бойової, Національна гвардія України виконує ще й захисну функцію всередині нашої держави – допомагає ліквідовувати наслідки російських ударів і підтримує безпеку. Я вдячний усім солдатам, усім командирам, які в повному сенсі цих слів служать українському народу та державі. Пишаюся Національною гвардією України», – зазначив Володимир Зеленський.

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