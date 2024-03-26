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Росія вирішує, чи перекидати новостворені військові підрозділи в Україну, − британське міноборони

Необхідність підтримувати військові операції перешкоджає “ширшим амбіціям Росії щодо розширення військ”.

Росія вирішує, чи перекидати новостворені військові підрозділи в Україну, − британське міноборони

Росія вирішує, чи залишати новостворені військові підрозділи, такі як 44-ий армійський корпус у Ленінградському військовому окрузі, на місцях дислокації у межах РФ, чи відправляти на війну в Україну.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

Зараз у 44-й армійський корпус, розташований у місті Луга, оголошено набір. 

“Росія докладає зусиль для розширення своїх сил на північному заході країни, оскільки більшість її сил досі спрямовують на операції в Україні”, − зазначають британці.

Раніше новостворені підрозділи негайно спрямовували в Україну.

Міноборони зазначає, що необхідність підтримувати військові операції, найімовірніше, перешкоджає “ширшим амбіціям Росії щодо розширення військ”.

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