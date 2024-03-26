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У Миколаєві через обстріл пошкоджено 50 будинків. Триває ліквідація наслідків

Три будинки не підлягають відновленню.

У Миколаєві через обстріл пошкоджено 50 будинків. Триває ліквідація наслідків
Наслідки дронової атаки на Миколаївщині (фото ілюстративне)
Фото: Сили оборони півдня України

У Миколаєві продовжують ліквідовувати наслідки на місці останнього обстрілу житлового сектору. Там пошкоджено 50 будинків, три з них знищено вщент.

Про це проінформував міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Продовжуємо роботи на місці останнього обстрілу. Тут пошкоджено 50 приватних будинків, з них три - не підлягають відновленню", – написав він у телеграмі.

За словами оільника міста, бригади видають жителям ОСБ-плити, кому потрібно - допомагають зашивати вибиті вікна, накривають дахи тентами.

"Також на пошкоджених будинках зносимо ті конструкції, які є небезпечними і можуть обвалитись", – додав Сєнкевич.

Вчора, 25 березня, внаслідок падіння уламків БПЛА у Миколаєві пошкоджено будинки в одному з мікрорайонів, поранень зазнали 11 людей.

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