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Росія вночі атакувала енергетику півдня. В Миколаївській поранені 11 людей, в Одеській є знеструмлення

Ворожі дрони традиційно запустили по житлових кварталах.

Росія вночі атакувала енергетику півдня. В Миколаївській поранені 11 людей, в Одеській є знеструмлення
Фото: КМДА

У ніч на 25 березня російська атака на південні регіони була зосереджена на Миколаївській та Одеській областях. Для шкоди роботі ППО ворог перед тим, як випустити ударні дрони, спочатку запустив протираділокаційну авіаракету Х-31П по Одеській області.

Ракета втратила бойову спроможність в повітрі. Інформації про руйнування та постраждалих не надходила, повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Далі ворог атакував кількома хвилями дронів типу Shahed-131/136 з акваторії Чорного моря. По 4 ударних БпЛА було збито на Одещині та Миколаївщині", – йдеться у повідомленні.

Є влучання. У Миколаївській області ворог поцілив по енергетичному об’єкту, внаслідок чого там почалася пожежа. Постраждалих немає.

"Ворожі дрони традиційно баражували серед житлових кварталів населених пунктів. Внаслідок падіння збитого «шахеду» в приватному секторі Миколаєва сталося руйнування двоповерхового житлового будинку, там також була пожежа, яку ліквідували фахівці ДСНС. Вибуховою хвилею побито кілька навколишніх будинків. За попередніми даними 11 людей отримали поранення, 2 госпіталізовано, іншим надано допомогу на місці", – додали в ОК.

В Одеській уламки збитого дрона пошкодили енергетичний об’єкт та спричинили на ньому пожежу, через що було знеструмлено частину обласного центру та прилеглих населених пунктів. Без поранених.

Унаслідок атаки в Одесі сьогодні зранку не працює електротранспорт. Немає живлення і в деяких дитсадках – там працюватимуть чергові групи, але батьків закликали нагодувати дітей вдома, оскільки кухня там не працюватиме.

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