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Росіяни обстріляли три громади Сумщини з авіації, дронів та артилерії

Було зафіксовано 50 вибухів.

Росіяни обстріляли три громади Сумщини з авіації, дронів та артилерії
Фото: EPA/UPG

24 березня російські окупаційні війська здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. 

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Було зафіксовано 50 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська громади.

По Великописарівській ворог вдарив з міномету (17 вибухів) та завдав авіаудару НАР (6 вибухів).

На Краснопільську росіяни скинули ВОГ з безпілотника (2 вибухи) і обстріляли громаду з артилерії (6 вибухів).

По Білопільській рашисти завдали авіаударів некерованими авіаракетами (8 вибухів) та керованими авіабомбами (3 вибухи), а також ударили з артилерії (8 вибухів).

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