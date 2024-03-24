На Львівщині сталося влучання у наземну інфраструктуру одного з газосховищ

Очільник Нафтогазу запевнив, що критичних наслідків для забезпечення роботи ПСГ немає, адже газ перебуває на значній глибині.

Внаслідок російської атаки на Львівщину сталося влучання у наземну інфраструктуру одного з газосховищ.

Як розповів керівник "Групи Нафтогаз" Олексій Чернишов, "приліт" був по одному з підземних сховищ газу "Укртрансгазу" і було пошкоджене технологічне обладнання.

"Внаслідок вранішньої ворожої атаки на заході України сталося влучання в наземну інфраструктуру. Наразі тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків згідно зі сценаріями ПЛАС — Плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій", - повідомив Чернишов.

Він додав, що критичних наслідків для забезпечення роботи ПСГ немає, адже газ перебуває на значній глибині.

"Пошкоджена частина наземної інфраструктури потребуватиме відновлення, проте ми маємо достатньо резервних потужностей. Атака не вплине на постачання блакитного палива українським споживачам. Всі номінації замовників послуг зберігання та бронювання потужностей також продовжують виконуватися в повному обсязі. Ситуація під контролем наших спеціалістів та всіх задіяних служб", - запевнив очільник "Групи Нафтгаз".