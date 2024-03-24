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Військовослужбовці "Сталевого кордону" ліквідували ворожий "Муром-П"

Знищили ворожу техніку на Харківщині.

Військовослужбовці "Сталевого кордону" ліквідували ворожий "Муром-П"
Ворожий Муром-П
Фото: ДПСУ

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" ліквідували ворожий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П" на Харківщині.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

У ДПСУ зазначили, що окупанти вже понад рік намагаються розгортати свої новітні комплекси дальнього візуального спостереження.

"Висока автономність та наявність камери і тепловізора дає загарбникам непогану картинку місцевості, якщо встановити комплекс на достатній висоті, чи навіть на звичайному штативі. Разом з тим Сили оборони України дбають про максимальне скорочення часу роботи таких пристроїв", – додали прикордонники.

Вартість такого комплексу становить близько 50 тисяч доларів. Оптика “Мурома” здатна виявляти людину на відстані до 10 км камерою та до 4 км тепловізором. 

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