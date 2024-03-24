Росіяни знову взялися за полювання на українське підпілля на ТОТ, — Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях окупанти знову збільшили кількість блокпостів з метою пошуків українського підпілля.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Росіяни розгорнули додаткові блокпости на тимчасово окупованих територіях України та намагаються знайти партизанів.

"Підставою для цього стали події у москві, де невідомі стратили десятки людей в одному з торгових центрів. Під приводом контртерористичних заходів росіяни збільшили кількість перевірок, а також знову обшукують дачні кооперативи на ТОТ півдня", — ідеться у повідомленні.

Для місцевих мешканців дії окупантів давно стали показовими, тому зазвичай такі рейди закінчуються традиційним для росіян мародерством.

Центр національного спротиву закликає повідомляти про переміщення ворога та дані про колаборантів, аби звільнити свій регіон від окупантів.