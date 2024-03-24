Росіяни поранили чотирьох мирних жителів на Донеччині

Росія впродовж доби обстріляла громади Донецької області внаслідок чого поранень зазнали четверо людей.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Курахівці Покровського району поранено 2 людини, також пошкоджено 11 будинків. У Кураховому пошкоджено 6 будинків. У Мирнограді поранено 2 людини. В Іванівці Гродівської громади 1 будинок зруйновано повністю, 7 будинків пошкоджено.

Фото: Вадим Філашкін

Окрім цього, внаслідок численних обстрілів зруйновано 6 будинків в Іванівці, 3 — у Тернах, по 1 — у Лимані та Ямполівці Лиманської громади, також пошкоджено по 5 будинків у Тернах і Ямполівці, 3 — у Лимані, по 1 — у Зарічному та Іванівці, магазин — у Торецьку, інфраструктурний об'єкт — у Щербинівці, 7 приватних будинків — у Часовоярській громаді, 1 — у Сіверську. Також ворог обстріляв околиці Костянтинівської громади.

Фото: Вадим Філашкін

Загалом за добу окупанти 14 разів обстріляли населені пункти регіону. Із лінії фронту евакуйовано 1 085 осіб, зокрема 118 дітей.