Росіяни поранили чотирьох мирних жителів на Донеччині

Росія впродовж доби обстріляла громади Донецької області внаслідок чого поранень зазнали четверо людей.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
У Курахівці Покровського району поранено 2 людини, також пошкоджено 11 будинків. У Кураховому пошкоджено 6 будинків. У Мирнограді поранено 2 людини. В Іванівці Гродівської громади 1 будинок зруйновано повністю, 7 будинків пошкоджено.
Загалом за добу окупанти 14 разів обстріляли населені пункти регіону. Із лінії фронту евакуйовано 1 085 осіб, зокрема 118 дітей.