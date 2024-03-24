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Армія РФ обстрілює Харківщину з авіації та артилерії, є жертви

Внаслідок обстрілів поранена жінка і загинув чоловік.

Армія РФ обстрілює Харківщину з авіації та артилерії, є жертви
Фото: Олег Синєгубов

Російська армія обстрілює Харківщину з авіації, артилерії, мінометів. За добу серед поранених — одна жінка, загинув чоловік.

Як повідомляє поліція Харківської області, 23 березня близько 17:45 ворог вдарив ракетою Х-35 по Харкову. Внаслідок влучання пошкоджена нежитлова будівля.

Близько 22:00 росіяни обстрілювали Куп'янськ. Поранення отримала цивільна жінка. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарчі будівлі. У Вовчанську пошкоджені будинки, господарчі будівлі, гаражі. 

"російські військові здійснили артобстріл Курилівки калібром 122 мм. Пошкоджено житловий будинок, газова труба домоволодіння. Ворог наносив удари по Вільшанах та Петропавлівці з САУ "Піон" та інших озброєнь. Пошкоджена цивільна інфраструктура", — ідеться у повідомленні.

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Вовчанськ, Голубівка, Дворічна, Синьківка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Землянки, Потихонове, Бологівка, Кислівка.

  • Уночі, 23 березня, російська армія атакувала Харків безпілотниками. Внаслідок влучання зруйновано комунальну установу. Під час повторного обстрілу поранень зазнав 19-річний хлопець.  
  • Під час роботи рятувальників та правоохоронців на місці події ворог завдав повторного удару БПЛА. В результаті постраждали співробітник ДСНС та Нацполіції. Також пошкоджено два автомобіля рятувальників.
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