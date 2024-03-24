Армія РФ обстрілює Харківщину з авіації та артилерії, є жертви

Російська армія обстрілює Харківщину з авіації, артилерії, мінометів. За добу серед поранених — одна жінка, загинув чоловік.

Як повідомляє поліція Харківської області, 23 березня близько 17:45 ворог вдарив ракетою Х-35 по Харкову. Внаслідок влучання пошкоджена нежитлова будівля.

Близько 22:00 росіяни обстрілювали Куп'янськ. Поранення отримала цивільна жінка. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарчі будівлі. У Вовчанську пошкоджені будинки, господарчі будівлі, гаражі.

"російські військові здійснили артобстріл Курилівки калібром 122 мм. Пошкоджено житловий будинок, газова труба домоволодіння. Ворог наносив удари по Вільшанах та Петропавлівці з САУ "Піон" та інших озброєнь. Пошкоджена цивільна інфраструктура", — ідеться у повідомленні.

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Вовчанськ, Голубівка, Дворічна, Синьківка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Землянки, Потихонове, Бологівка, Кислівка.