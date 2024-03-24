Ворог атакував припортову інфраструктуру Одещини

Є влучання. Люди не постраждали.

Російська армія двома хвилями ворог спрямувала ударні дрони, намагаючись атакувати широкою смугою від півдня Одещини до Дніпропетровщини. Відомо про влучання у припортову інфраструктуру Одещини, уламки "шахеда" пошкодили енергообʼєкт на Нікопольщині.

Сили оборони півдня повідомляють, що українським захисникам вдалось відпрацювати по 22 баражуючих снарядах: 15 ворожих цілей знищили на Дніпропетровщині, по 3 — на Одещині та Миколаївщині, 1 на Херсонщині.

"На Дніпропетровщині ворог намагався атакувати об'єкти ерегетики. Через падіння уламків у Кривому Розі пошкоджені тепломережі і лінія електропередач. Уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт на Нікопольщині. Фахівці працюють над відновленням електропостачання", — ідеться у повідомленні Сил оборони.

На Одещині влучанням пошкоджено припортову інфраструктуру. Люди не постраждали