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Ворог атакував припортову інфраструктуру Одещини

Є влучання. Люди не постраждали.

Ворог атакував припортову інфраструктуру Одещини
Фото: Сили оборони Півдня України

Російська армія двома хвилями ворог спрямувала ударні дрони, намагаючись атакувати широкою смугою від півдня Одещини до Дніпропетровщини. Відомо про влучання у припортову інфраструктуру Одещини, уламки "шахеда" пошкодили енергообʼєкт на Нікопольщині. 

Сили оборони півдня повідомляють, що українським захисникам вдалось відпрацювати по 22 баражуючих снарядах: 15 ворожих цілей знищили на Дніпропетровщині, по 3 — на Одещині та Миколаївщині, 1 на Херсонщині.

"На Дніпропетровщині ворог намагався атакувати об'єкти ерегетики. Через падіння уламків у Кривому Розі пошкоджені тепломережі і лінія електропередач. Уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт на Нікопольщині. Фахівці працюють над відновленням електропостачання", — ідеться у повідомленні Сил оборони.

На Одещині влучанням  пошкоджено припортову інфраструктуру. Люди не постраждали

  • Унаслідок російської атаки в Кривому Розі пошкоджені тепломережі і лінія електропередач. Через перепад напруги у місті відключені декілька котелень. 
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