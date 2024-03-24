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На Львівщині ворог поцілив в обʼєкт критичної інфраструктури (оновлено)

Ворог атакував Львівщину 19 крилатими ракетами та 7-ма "шахедами". 

На Львівщині ворог поцілив в обʼєкт критичної інфраструктури (оновлено)
Глава Львівської ОВА Максим Козицький
Фото: Львівська ОВА

Сьогодні вночі ворог атакував Львівську область близько 20 ракетами й 7 шахедами.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий

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Голова Львівська ОВА Максим Козицький заявив, що атакували обʼєкт критичної інфраструктури. На місці атаки виникла пожежа, там працюють вогнеборці. 

Оновлення. За інформацією Максима Козицького, в зону відповідальності ПвК "Захід" сьогодні вночі залетіли 19 крилатих ракет та 7 ворожих ударних безпілотників.

"За тією інформацією, яка є зараз, 8 ракет наші воїни ППО збили, також знищили усі сім «шахедів». Частину з них – у Львівській області. Решту – в інших областях", – написав Козицький. 

Загалом над Україною цієї ночі наші оборонці знищили 43 повітряні цілі.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило.

  • У Києві внаслідок падіння уламків російських ударних безпілотників є пошкодження у двох районах. Інформації про поранених немає.
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