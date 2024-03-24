Bloomberg: російська нафта нарешті відчуває вплив санкцій

Зокрема, індійські нафтопереробні підприємства більше не приймають російські танкери. А об’єм накопичення російського дизельного пального в плавучих сховищах найвищий принаймні з 2017 року. Покупці уникають цього палива через санкції.

Російська нафтоекспортна машина, яка фінансує війну Кремля в Україні, нарешті відчуває вплив санкцій, повідомляє Bloomberg.

Індійські нафтопереробні підприємства – другі за величиною клієнти Москви після Китаю після вторгнення 2022 року – більше не приймають танкери, що належать найбільшій судноплавній держкомпанії Росії “Совкомфлот”, через ризик, пов’язаний із санкціями.

Крім того, із жовтня США включили до списку 40 окремих російських нафтових танкерів. Жодне судно, яке потрапило під санкції, не змогло забрати вантаж відтоді, як потрапило до санкційних списків Міністерства фінансів США.

Тим часом Україна почала підривати російські нафтопереробні заводи, хоча незрозуміло, наскільки підтримують цю стратегію у Вашингтоні.

«Ми точно спостерігаємо посилення санкційного тиску США як на російську сиру нафту, так і на експорт», — сказав Грег Брю, аналітик Eurasia Group у Нью-Йорку.

Незважаючи на це, Росія все ще може залучати так званий «тіньовий флот» суден, зібраних незабаром після вторгнення 2022 року – часто старі кораблі без належного страхування та з невизначеним правом власності – для здійснення своїх поставок. За деякими оцінками, існує близько 600 таких кораблів, які працюють разом із грецькими танкерами, які продовжують обслуговувати торгівлю під ціновим обмеженням G-7.

Водночас вартість доставки російської нафти величезна. За даними Argus Media, доставка вантажу з Балтійського моря до Китаю коштує близько 14,50 доларів за барель.

Ще однією невдачею для Москви стали проблеми із продажем очищеного палива. Російське дизельне пальне накопичується в плавучих сховищах. Об’єм цих накопичень найвищий принаймні з 2017 року. Покупці уникають цього палива через санкції.