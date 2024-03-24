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Українські прокурори отримали від посольства США шість броньованих авто

Транспорт призначений для прокурорів, які працюють у прифронтових регіонах.

Українські прокурори отримали від посольства США шість броньованих авто
Андрій Костін отримує ключі до автомобілів від американського посольства
Фото: Х/Andriy Kostin

Посольство США в Україні передало прокурорам шість броньованих автомобілів.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін на своїй сторінці у соцмережі Х.

Він висловив вдячність відділу технічної допомоги правоохоронним органам України посольства США (INL) і додав, що авто призначені для прокурорів, які працюють у прифронтових регіонах.

Автомобілі від США для прокурорів
Фото: Х/Andriy Kostin
Автомобілі від США для прокурорів

Генпрокурор зазначив, що співпраця його Офісу з INL стала підґрунтям для "розбудови інституційної спроможності Генеральної прокуратури України, зокрема в розслідуванні воєнних злочинів Росії, забезпеченні підтримки жертв та свідків і оптимізації цифрової трансформації систем прокуратури та правоохоронних органів України".

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