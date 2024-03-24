У Кривому Розі вводять екстрені відключення світла, в Одесі - стабілізаційні

В Одесі, зокрема, графіки вводять через через збільшення електроспоживання у вечірні пікові години.

Група ДТЕК повідомила про введення відключень світла у Кривому Розі і в Одесі.

Як зазначає пресслужба компанії, Кривий Ріг чекають екстрені відключення.

"Через наслідки обстрілів в Кривому Розі та районі вимушено застосовуються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі містян", - зазначили у ДТЕК.

В Одесі змушені повертатись до стабілізаційних графіків відключень через збільшення електроспоживання у вечірні пікові години.