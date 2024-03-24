У Кривому Розі вводять екстрені відключення світла, в Одесі - стабілізаційні

Група ДТЕК повідомила про введення відключень світла у Кривому Розі і в Одесі.
Як зазначає пресслужба компанії, Кривий Ріг чекають екстрені відключення.
"Через наслідки обстрілів в Кривому Розі та районі вимушено застосовуються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі містян", - зазначили у ДТЕК.
В Одесі змушені повертатись до стабілізаційних графіків відключень через збільшення електроспоживання у вечірні пікові години.
- 22 березня внаслідок масової атаки росіян в Україні пошкоджено десятки об’єктів енергосистеми. Пошкоджено теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК “Укренерго”, мережі обленерго. Найважча ситуація в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.
- У Харкові та області із 25 по 31 березня запроваджують графік відключень електроенергії.