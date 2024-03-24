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У Кривому Розі вводять екстрені відключення світла, в Одесі - стабілізаційні

В Одесі, зокрема, графіки вводять через через збільшення електроспоживання у вечірні пікові години.

У Кривому Розі вводять екстрені відключення світла, в Одесі - стабілізаційні
Фото: 7dniv.info

Група ДТЕК повідомила про введення відключень світла у Кривому Розі і в Одесі.

Як зазначає пресслужба компанії, Кривий Ріг чекають екстрені відключення.

"Через наслідки обстрілів в Кривому Розі та районі вимушено застосовуються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі містян", - зазначили у ДТЕК.

В Одесі змушені повертатись до стабілізаційних графіків відключень через збільшення електроспоживання у вечірні пікові години.

  • 22 березня внаслідок масової атаки росіян в Україні пошкоджено десятки об’єктів енергосистеми. Пошкоджено теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК “Укренерго”, мережі обленерго. Найважча ситуація в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.
  • У Харкові та області із 25 по 31 березня запроваджують графік відключень електроенергії.
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