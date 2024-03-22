Унаслідок масової атаки росіян споживання електроенергії обмежили у 7 областях

Унаслідок масової атаки росіян в Україні пошкоджено десятки об’єктів енергосистеми, повідомили в Укренерго.
Пошкоджено теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК “Укренерго”, мережі обленерго. Найважча ситуація в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.
Аварійні відключення відбулися у семи областях, енергосистема отримує аварійну допомогу з трьох країн. Це такі області: Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Одеська, Полтавська, Сумська і Харківська області.
Тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Водночас енергосистема зберегла цілісність. Диспетчерський центр “Укренерго” працює над стабілізацією її роботи.
“Ремонтні бригади “Укренерго” та обленерго розпочали аварійно-відновлювальні роботи одразу після закінчення повітряної тривоги”, − йдеться у повідомленні.
- Російська армія нині провела наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час. В уряді повідомили, що метою атаки є не просто пошкодження, а спричинення масштабного збою в роботі енергосистеми. Є влучання та пошкодження об'єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях.
- По Дніпровській ГЕС у місті Запоріжжя було два прямих влучання. Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно. ГЕС-1 зараз теж не працює.