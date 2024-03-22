Унаслідок масової атаки росіян споживання електроенергії обмежили у 7 областях

Унаслідок масової атаки росіян в Україні пошкоджено десятки об’єктів енергосистеми, повідомили в Укренерго.

Пошкоджено теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК “Укренерго”, мережі обленерго. Найважча ситуація в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.

Аварійні відключення відбулися у семи областях, енергосистема отримує аварійну допомогу з трьох країн. Це такі області: Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Одеська, Полтавська, Сумська і Харківська області.

Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Водночас енергосистема зберегла цілісність. Диспетчерський центр “Укренерго” працює над стабілізацією її роботи.

“Ремонтні бригади “Укренерго” та обленерго розпочали аварійно-відновлювальні роботи одразу після закінчення повітряної тривоги”, − йдеться у повідомленні.