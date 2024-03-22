Головне за ніч та ранок п'ятниці, 22 березня: масована атака на енергетичну інфраструктуру, бої на Лиманському напрямку

Нічна повітряна атака, 74 бойових зіткнення, 30 відбитих штурмів на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, Харків без світла.

У всіх регіонах України вночі оголошували повітряну тривогу через пуск ракет зі стратегічної авіації.

Також одночасно тривала атака ударними безпілотниками. Повітряні Сили повідомили про зліт літаків МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Російська армія нині провела наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Метою атаки є не просто пошкодження, а спричинення масштабного збою в роботі енергосистеми. Є влучання та пошкодження об'єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях.

"Окрім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС. У частині регіонів є перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Робимо усе можливе, аби якнайшвидше повернути людям світло", – сказав він.

Російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу Дніпровської гідроелектростанції.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко та опублікував фото.

"В тролейбусі були люди. Звичайні цивільні люди, що їхали на/з роботи. Коли зараз русня пишається собою та намагається протиставити свій тероризм ударам по Белгороду – ось він справжній тероризм", – написав він у Telegram.

Андрющенко також зазначив, що фото та відео удару вже з'явилося на каналах окупантів. Він закликав громадян повідомляти про тих, хто знімає наслідки ударів Службі безпеки.

У ніч на 22 березня Росія завдала комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

До відбиття ракетно-авіаційного удару залучали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони.

В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі.

Деталі – в новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 74 бойових зіткнення.

Загалом за минулу добу ворог завдав 36 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 150 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Веселе, Роздолівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 22 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 870 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 434 710 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

У Харкові через російські обстріли є проблеми зі світлом і водопостачанням, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики. Місто фактично повністю без світла. Всі екстрені служби вже працюють", – написав він у Telegram.

Мер Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що в місті є пошкодження обʼєктів інфраструктури та житлових будинків. Є жертви і постраждалі серед цивільних.

Станом на ранок відомо про двох загиблих людей та щонайменше вісьмох поранених у Хмельницькому.

Згідно з опитуванням, проведеним виданням The Economist, чинний президент США Джо Байден наразі користується трохи більшою підтримкою американців, ніж його суперник на майбутніх виборах Дональд Трамп. Демократу довіряють 45% респондентів, в той час як республіканцеві 44%.

Це перше соціологічне дослідження за тривалий час, в якому Байден має перевагу. Раніше опитування вперто пророкували перемогу Трампу.

Проте навіть більша підтримка народу не є запорукою успіху в президентських перегонах у США.

Збірна України з футболу 26 березня у Вроцлаві зіграє вирішальний матч за вихід до фінальної частини Євро-2024. Потрапляння до фіналу плей-оф відбіркового турніру команда Сергія Реброва забезпечила важкою виїзною перемогою над Боснією та Герцеговиною.

2:1 у підсумку - вольова перемога України. Далі усе залежить від результату номінально домашнього матчу 26 березня у Польщі. Суперниками підопічних Реброва стане збірна Ісландія, яка дещо несподівано обіграла Ізраїль 4:1. В разі перемоги головна команда влітку зіграє на Євро, яке приймає Німеччина.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!