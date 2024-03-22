У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
Боснійський бар’єр на шляху до Німеччини
Боснійський бар’єр на шляху до Німеччини
П'ять питань до керівника метро Віктора Брагінського, який пішов з посади не через ці питання
П'ять питань до керівника метро Віктора Брагінського, який пішов з посади не через ці питання
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
Шмигаль заявив, що в мобілізації 500 тисяч осіб немає потреби
Шмигаль заявив, що в мобілізації 500 тисяч осіб немає потреби
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Комбінована атака на Україну: ворог застосував стратегічну авіацію і ракети "Кинджал" (оновлено)
Комбінована атака на Україну: ворог застосував стратегічну авіацію і ракети "Кинджал" (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Російска ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу ДніпроГЕС

У тролейбусі були цивільні люди.

Російска ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу ДніпроГЕС

Російска ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу Дніпровської гідроелектростанції.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко та опублікував фото.

"В тролейбусі були люди. Звичайні цивільні люди, що їхали на/з роботи. Коли зараз русня пишається собою та намагається протиставити свій тероризм ударам по Белгороду – ось він справжній тероризм", – написав він у Telegram.

Андрющенко також зазначив, що фото та відео удару вже з'явилося на каналах окупантів. Він закликав громадян повідомляти про тих, хто знімає наслідки ударів Службі безпеки.

"Це відео вже скрізь тому. Навіть не буду прибирати вартермарку каналу окупантів. Чому? Тому, що воно з’явилось там. Автор переслав його через бот цього каналу. Любе СБУ. Ми ж побачимо швидко цього генія мідапростору в Україні? Почуємо якого х*ра воно не просто зняло, але відправила свідомо ворогу, да? Любі українці. Ще раз. Якщо ви бачите/ знаєте що хтось так робить не соромитись викликати поліцію чи СБУ... Це – запорука вашої безпеки в першу чергу. Тому, що саме такі «журналісти» наводять потім ракети на наші дома", – написав він.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies