Російска ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу ДніпроГЕС

Російска ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу Дніпровської гідроелектростанції.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко та опублікував фото.

"В тролейбусі були люди. Звичайні цивільні люди, що їхали на/з роботи. Коли зараз русня пишається собою та намагається протиставити свій тероризм ударам по Белгороду – ось він справжній тероризм", – написав він у Telegram.

Андрющенко також зазначив, що фото та відео удару вже з'явилося на каналах окупантів. Він закликав громадян повідомляти про тих, хто знімає наслідки ударів Службі безпеки.

"Це відео вже скрізь тому. Навіть не буду прибирати вартермарку каналу окупантів. Чому? Тому, що воно з’явилось там. Автор переслав його через бот цього каналу. Любе СБУ. Ми ж побачимо швидко цього генія мідапростору в Україні? Почуємо якого х*ра воно не просто зняло, але відправила свідомо ворогу, да? Любі українці. Ще раз. Якщо ви бачите/ знаєте що хтось так робить не соромитись викликати поліцію чи СБУ... Це – запорука вашої безпеки в першу чергу. Тому, що саме такі «журналісти» наводять потім ракети на наші дома", – написав він.