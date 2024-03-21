Росіяни за день обстріляли 11 громад Сумщини

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Сьогодні, 21 березня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Ворожбянська, Миропільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 51 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 273 вибухи.

Зокрема, Великописарівську громаду росіяни обстріляли з міномету, артилерії, АГС. Також громаду атакували безпілотником та КАБами.

Середино-Будську та Хотінську громади окупанти атакували безпілотником, артилерією та мінометами.

По Білопільській громаді армія РФ била з гранатометів, артилерії, РСЗВ, танку, мінометів та дроном–камікадзе.

На Миколаївську та Ворожбянську громади російські військові скинули КАБи, а Свеську обстріляли ракетами з вертольоту.

З артилерії росіяни обстріляли Миропільську та Шалигинську громади, а Дружбівську атакували “Ланцетом”.

Також ракетами з літака та мінометом обстріляли Есманьську громаду.