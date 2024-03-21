Шмигаль заявив, що в мобілізації 500 тисяч осіб немає потреби
Шмигаль заявив, що в мобілізації 500 тисяч осіб немає потреби
Боснійський бар’єр на шляху до Німеччини
Боснійський бар’єр на шляху до Німеччини
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
П'ять питань до керівника метро Віктора Брагінського, який пішов з посади не через ці питання
П'ять питань до керівника метро Віктора Брагінського, який пішов з посади не через ці питання
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
Комбінована атака на Україну: ворог застосував стратегічну авіацію і ракети "Кинджал" (оновлено)
Комбінована атака на Україну: ворог застосував стратегічну авіацію і ракети "Кинджал" (оновлено)
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни за день обстріляли 11 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 51 обстріл області.

Росіяни за день обстріляли 11 громад Сумщини
Наслідки російського обстрілу Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 21 березня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Ворожбянська, Миропільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 51 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 273 вибухи. 

Зокрема, Великописарівську громаду росіяни обстріляли з міномету, артилерії, АГС. Також громаду атакували безпілотником та КАБами.

Підписуйтесь на наш Google News

Середино-Будську та Хотінську громади окупанти атакували безпілотником, артилерією та мінометами.

По Білопільській громаді армія РФ била з гранатометів, артилерії, РСЗВ, танку, мінометів та дроном–камікадзе.

На Миколаївську та Ворожбянську громади російські військові скинули КАБи, а Свеську обстріляли ракетами з вертольоту. 

З артилерії росіяни обстріляли Миропільську та Шалигинську громади, а Дружбівську атакували “Ланцетом”.

Також ракетами з літака та мінометом обстріляли Есманьську громаду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies