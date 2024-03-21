Внаслідок російського обстрілу поранення отримав мешканець Херсонщини

Близько 21:00 сьогодні, 21 березня, російські окупанти атакували населений пункт Берислав Херсонської області з безпілотника.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Внаслідок скидання вибухівки поранення отримав 36-річний місцевий житель. Чоловік самостійно звернувся до лікарні.
Медики діагностували у нього мінно-вибухову травму та поранення ніг.
Стан чоловіка задовільний. Йому надають необхідну допомогу.
- Внаслідок російської атаки постраждали двоє жителів Білозерки. У 32-річної жінки та 36-річного чоловіка діагностували вибухові травми, закриті черепно-мозкові травми та контузії. Медики їм надали допомогу на місці, від госпіталізації потерпілі відмовились.
- 21 березня внаслідок обстрілу Велетенського загинула одна людина - жінка померла від отриманих травм у кареті "швидкої".