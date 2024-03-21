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Внаслідок російського обстрілу поранення отримав мешканець Херсонщини

Чоловік самостійно звернувся до лікарні. 

Близько 21:00 сьогодні, 21 березня, російські окупанти атакували населений пункт Берислав Херсонської області з безпілотника. 

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Внаслідок скидання вибухівки поранення отримав 36-річний місцевий житель. Чоловік самостійно звернувся до лікарні. 

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Медики діагностували у нього мінно-вибухову травму та поранення ніг. 

Стан чоловіка задовільний. Йому надають необхідну допомогу.

  • Внаслідок російської атаки постраждали двоє жителів Білозерки. У 32-річної жінки та 36-річного чоловіка діагностували вибухові травми, закриті черепно-мозкові травми та контузії. Медики їм надали допомогу на місці, від госпіталізації потерпілі відмовились. 
  • 21 березня внаслідок обстрілу Велетенського загинула одна людина - жінка померла від отриманих травм у кареті "швидкої".
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