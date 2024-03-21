Внаслідок російського обстрілу поранення отримав мешканець Херсонщини

Чоловік самостійно звернувся до лікарні.

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Близько 21:00 сьогодні, 21 березня, російські окупанти атакували населений пункт Берислав Херсонської області з безпілотника.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Внаслідок скидання вибухівки поранення отримав 36-річний місцевий житель. Чоловік самостійно звернувся до лікарні.

Медики діагностували у нього мінно-вибухову травму та поранення ніг.

Стан чоловіка задовільний. Йому надають необхідну допомогу.