ОВА: На Херсонщині - нові жертви російських обстрілів

Російські окупаційні війська продовжують вбивати жителів Херсонщини.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Рашисти близько 16-ої години атакували житловий сектор населеного пункту Велетенське.

Внаслідок обстрілу постраждала 70-річна жінка, яка була на своєму подвірʼї. Вона померла від отриманих травм у кареті "швидкої".

За словами Прокудіна, напередодні ввечері росіяни скинули вибухівку з безпілотника на село Качкарівка. Травми, несумісні з життям, отримав 33-річний житель.