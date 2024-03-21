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ОВА: На Херсонщині - нові жертви російських обстрілів

Загинула жителька населеного пункту Велетенське.

ОВА: На Херсонщині - нові жертви російських обстрілів
Російські солдати
Фото: EPA/UPG

Російські окупаційні війська продовжують вбивати жителів Херсонщини. 

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Рашисти близько 16-ої години атакували житловий сектор населеного пункту Велетенське.

Внаслідок обстрілу постраждала 70-річна жінка, яка була на своєму подвірʼї. Вона померла від отриманих травм у кареті "швидкої".

За словами Прокудіна, напередодні ввечері росіяни скинули вибухівку з безпілотника на село Качкарівка. Травми, несумісні з життям, отримав 33-річний житель.

  • 21 березня російські окупаційні війська також атакували з безпілотника цивільний автомобіль у Козацькому на Херсонщині.
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