ОВА: На Херсонщині - нові жертви російських обстрілів

Російські окупаційні війська продовжують вбивати жителів Херсонщини.
Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Рашисти близько 16-ої години атакували житловий сектор населеного пункту Велетенське.
Внаслідок обстрілу постраждала 70-річна жінка, яка була на своєму подвірʼї. Вона померла від отриманих травм у кареті "швидкої".
За словами Прокудіна, напередодні ввечері росіяни скинули вибухівку з безпілотника на село Качкарівка. Травми, несумісні з життям, отримав 33-річний житель.
- 21 березня російські окупаційні війська також атакували з безпілотника цивільний автомобіль у Козацькому на Херсонщині.