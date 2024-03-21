Росія атакували дроном цивільне авто на Херсонщині

У результаті атаки постраждала одна людина.

Російські окупаційні війська атакували з безпілотника цивільний автомобіль у Козацькому на Херсонщині.

Про це повіломила Херсонська обласна військова адміністрація.

Рашисти скинули вибухівку на авто. В результаті постраждав 74-річний чоловік. Він отримав вибухову травму та поранення ноги.

"Потерпілому надали медичну допомогу, від госпіталізації він відмовився", - додали в ОВА.