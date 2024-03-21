Росія атакували дроном цивільне авто на Херсонщині

Російські окупаційні війська атакували з безпілотника цивільний автомобіль у Козацькому на Херсонщині.
Про це повіломила Херсонська обласна військова адміністрація.
Рашисти скинули вибухівку на авто. В результаті постраждав 74-річний чоловік. Він отримав вибухову травму та поранення ноги.
"Потерпілому надали медичну допомогу, від госпіталізації він відмовився", - додали в ОВА.
- 21 березня керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через російські атаки в області четверо людей отримали поранення. Армія РФ пошкодила 2 багатоповерхівки та 17 приватних будинків.