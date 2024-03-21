​Міноборони Британії: В останні тижні просування Росії сповільнилося

Окупанти продовжують концентрувати свої операції в Донецькій області.

В останні тижні просування Росії сповільнилося, ймовірно, частково через великі втрати, які ворог зазнав на Авдіївському напрямку під час наступу.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Тим часом російські сили продовжують концентрувати свої операції в Донецькій області на сході України, досягши незначних успіхів.

Британці зазначають, що окупанти спробували розширити зони контролю на північний захід від Донецька на низку населених пунктів, як-от Орлівка, Тоненьке, Первомайське і Невельське.

"Ситуація залишається нестабільною: нестача українського персоналу та боєприпасів, ймовірно, обмежує їх здатність утримувати позиції", - додали в британському Міноборони.