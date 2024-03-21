Фото: Макс Требухов Прощання із загиблими бійцями Денисом Дайнеко та Анастасією Мар’янчук у Михайлівському соборі у Києві.

У Києві попрощались із загиблими бійцями Денисом “Борзим” Дайнеко та бойовою медикинею Анастасією “Троєю” Мар’янчук.

Денис та Анастасія загинули у важкому бою зі зброєю в руках.

Фото: Макс Требухов Анастасія Мар’янчук

Церемонія прощання пройшла в Михайлівському соборі. Загиблих воїнів поховають на Лісовому масиві.

Раніше “Меморіал” повідомив, що на війні з російськими окупантами 18 березня загинула бойова медикиня Анастасія “Троя” Мар'янчук.

Анастасія Мар'янчук була студенкою-японісткою. Після початку повномасштабного російського вторгнення “Троя” оформила академічну відпустку і приєдналась до війська.

Вона служила у лавах Добровольчого Українського Корпусу “Правий сектор”, який згодом був переформований у 67-му ОМБр у складі ЗСУ.

Анастасії було 22 роки. У пам'яті побратимів та друзів вона залишиться доброю, щирою та відважною дівчиною.

Також раніше стало відомо, що, захищаючи рідну землю та мирне майбутнє України, загинув уродженець Коропської громади, житель села Атюша, молодший сержант – 38-річний Дайнеко Денис Олександрович.

Фото: Макс Требухов Денис Дайнеко

Денис Дайнеко народився 12 жовтня 1985 року в місті Лутугине, що на Луганщині. Із 1997 до 1999 року навчався в Атюшівській школі, потім сім’я виїхала.

До лав захисників України Денис Дайнеко долучився в квітні 2022 року. Давав відсіч загарбнику у складі кулеметного взводу роти вогневої підтримки.

На жаль, 16 березня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Іванівське Бахмутського району Донецької області Захисник загинув.

Фото: Макс Требухов Прощання із загиблими бійцями Денисом Дайнеко та Анастасією Мар’янчук у Михайлівському соборі у Києві.

Фото: Макс Требухов Прощання із загиблими бійцями Денисом Дайнеко та Анастасією Мар’янчук у Михайлівському соборі у Києві.

Фото: Макс Требухов Прощання із загиблими бійцями Денисом Дайнеко та Анастасією Мар’янчук у Михайлівському соборі у Києві.

Фото: Макс Требухов Прощання із загиблими бійцями Денисом Дайнеко та Анастасією Мар’янчук у Михайлівському соборі у Києві.

Фото: Макс Требухов Прощання із загиблими бійцями Денисом Дайнеко та Анастасією Мар’янчук у Михайлівському соборі у Києві.

Фото: Макс Требухов Прощання із загиблими бійцями Денисом Дайнеко та Анастасією Мар’янчук у Михайлівському соборі у Києві.

Фото: Макс Требухов Прощання із загиблими бійцями Денисом Дайнеко та Анастасією Мар’янчук у Михайлівському соборі у Києві.

Фото: Макс Требухов Прощання із загиблими бійцями Денисом Дайнеко та Анастасією Мар’янчук у Михайлівському соборі у Києві.

Фото: Макс Требухов Прощання із загиблими бійцями Денисом Дайнеко та Анастасією Мар’янчук у Михайлівському соборі у Києві.

Фото: Макс Требухов Прощання із загиблими бійцями Денисом Дайнеко та Анастасією Мар’янчук у Михайлівському соборі у Києві.

Фото: Макс Требухов Прощання із загиблими бійцями Денисом Дайнеко та Анастасією Мар’янчук у Михайлівському соборі у Києві.

Фото: Макс Требухов Прощання із загиблими бійцями Денисом Дайнеко та Анастасією Мар’янчук у Михайлівському соборі у Києві.

Фото: Макс Требухов Прощання із загиблими бійцями Денисом Дайнеко та Анастасією Мар’янчук у Михайлівському соборі у Києві.

Фото: Макс Требухов Прощання із загиблими бійцями Денисом Дайнеко та Анастасією Мар’янчук у Михайлівському соборі у Києві.

Фото: Макс Требухов Прощання із загиблими бійцями Денисом Дайнеко та Анастасією Мар’янчук у Михайлівському соборі у Києві.

Фото: Макс Требухов Прощання із загиблими бійцями Денисом Дайнеко та Анастасією Мар’янчук у Михайлівському соборі у Києві.

Фото: Макс Требухов Прощання із загиблими бійцями Денисом Дайнеко та Анастасією Мар’янчук у Михайлівському соборі у Києві.

Фото: Макс Требухов Прощання із загиблими бійцями Денисом Дайнеко та Анастасією Мар’янчук у Михайлівському соборі у Києві.

Фото: Макс Требухов Прощання із загиблими бійцями Денисом Дайнеко та Анастасією Мар’янчук у Михайлівському соборі у Києві.

Фото: Макс Требухов Прощання із загиблими бійцями Денисом Дайнеко та Анастасією Мар’янчук у Михайлівському соборі у Києві.

Фото: Макс Требухов Прощання із загиблими бійцями Денисом Дайнеко та Анастасією Мар’янчук у Михайлівському соборі у Києві.

Фото: Макс Требухов Прощання із загиблими бійцями Денисом Дайнеко та Анастасією Мар’янчук у Михайлівському соборі у Києві.

Фото: Макс Требухов Прощання із загиблими бійцями Денисом Дайнеко та Анастасією Мар’янчук у Михайлівському соборі у Києві.

Фото: Макс Требухов Прощання із загиблими бійцями Денисом Дайнеко та Анастасією Мар’янчук у Михайлівському соборі у Києві.

Фото: Макс Требухов Прощання із загиблими бійцями Денисом Дайнеко та Анастасією Мар’янчук у Михайлівському соборі у Києві.