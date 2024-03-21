У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі “декана” псевдоуніверситету
Правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі “декана” псевдоуніверситету
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
ГоловнаСуспільствоЖиття

Термін проведення аукціону по Житньому продовжать, умови оренди – збереження роботи ринку, – Кличко

Аукціон з обрання орендаря для Житнього ринку в Києві проведуть не за п'ять днів, як планувалося, а за 25.

Термін проведення аукціону по Житньому продовжать, умови оренди – збереження роботи ринку, – Кличко

Міська влада Києва відреагувала на занепокоєння громади стосовно надто швидкого проведення аукціону щодо оренди Житнього ринку на 15 років. Заявлену раніше дату 25 березня посунуть, щоб потенційні інвестори мали 25 днів на підготовку до аукціону. Про це заявив київський міський голова Віталій Кличко на засіданні Київської міської ради 21 березня. 

“Умовою оренди Житнього ринка є збереження функціоналу будівлі і продовження роботи ринка”, – наголосив Віталій Кличко. Він також повідомив, що майбутній інвестор буде зобов'язаний зробити ремонт будівлі і даху, а також частини інженерних мереж. 

Нагадаємо, інформація про те, що Житній ринок виставлять на аукціон з обрання орендаря, з'явилася 20 березня. В оголошенні було зазначено, що торги відбудуться 25 березня, а початкова ціна місячної орендної плати - 2,5 млн грн. Надто швидке проведення торгів сколихнуло громадскість і потенційних інвесторів, вони припускали, що орендаря вже обрано, оскільки неможливо підготуватися до таких торгів за лічені дні. 

Шеф-кухар і громадський діяч Євген Клопотенко, який торік влаштовував збір коштів на ремонт даху Житнього, заявив, що збирає потенційних інвесторів для можливої спільної участі в торгах за право оренди. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies