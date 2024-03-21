Термін проведення аукціону по Житньому продовжать, умови оренди – збереження роботи ринку, – Кличко

Аукціон з обрання орендаря для Житнього ринку в Києві проведуть не за п'ять днів, як планувалося, а за 25.

Міська влада Києва відреагувала на занепокоєння громади стосовно надто швидкого проведення аукціону щодо оренди Житнього ринку на 15 років. Заявлену раніше дату 25 березня посунуть, щоб потенційні інвестори мали 25 днів на підготовку до аукціону. Про це заявив київський міський голова Віталій Кличко на засіданні Київської міської ради 21 березня.

“Умовою оренди Житнього ринка є збереження функціоналу будівлі і продовження роботи ринка”, – наголосив Віталій Кличко. Він також повідомив, що майбутній інвестор буде зобов'язаний зробити ремонт будівлі і даху, а також частини інженерних мереж.

Нагадаємо, інформація про те, що Житній ринок виставлять на аукціон з обрання орендаря, з'явилася 20 березня. В оголошенні було зазначено, що торги відбудуться 25 березня, а початкова ціна місячної орендної плати - 2,5 млн грн. Надто швидке проведення торгів сколихнуло громадскість і потенційних інвесторів, вони припускали, що орендаря вже обрано, оскільки неможливо підготуватися до таких торгів за лічені дні.

Шеф-кухар і громадський діяч Євген Клопотенко, який торік влаштовував збір коштів на ремонт даху Житнього, заявив, що збирає потенційних інвесторів для можливої спільної участі в торгах за право оренди.