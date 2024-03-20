Житній ринок у Києві на Подолі виставили на аукціон

Договір укладатимуть на 15 років, однак його можуть розірвати, якщо не виконуватимуться умови оренди.

У Києві 25 березня відбудеться аукціон за право оренди на приміщення Житнього ринку.

Про це повідомляється на сайті Національної електронної біржі.

Початкова ціна лоту - майже 2,5 мільйони гривень. Договір укладатимуть на 15 років, однак його можуть розірвати достроково, якщо не виконуватимуться умови оренди.

Так, орендар зобов'язаний зробити капітальний ремонт будівлі та усунути порушення щодо техногенної та пожежної безпеки.