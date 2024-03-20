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Житній ринок у Києві на Подолі виставили на аукціон

Договір укладатимуть на 15 років, однак його можуть розірвати, якщо не виконуватимуться умови оренди.

Житній ринок у Києві на Подолі виставили на аукціон
Житній ринок
Фото: wikipedia.org

У Києві 25 березня відбудеться аукціон за право оренди на приміщення Житнього ринку.

Про це повідомляється на сайті Національної електронної біржі.

Початкова ціна лоту - майже 2,5 мільйони гривень. Договір укладатимуть на 15 років, однак його можуть розірвати достроково, якщо не виконуватимуться умови оренди.

Так, орендар зобов'язаний зробити капітальний ремонт будівлі та усунути порушення щодо техногенної та пожежної безпеки.

  • Житній ринок розташований на Подолі. Він є одним із найстаріших ринків столиці. Нинішнє його приміщення було збудоване у 1980 році.
  • Принаймні до кінця січня Житній ринок перебував в оренді компанії німецького бізнесмена Флоріана Болена. Київ судився з ним за розірвання договору через те, що той не платив оренду і не розпочав капремонт.
  • Ц 2015 році мер Києва Віталій Кличко звільнив директорку КП "Житній ринок" Інну Братікову за неефективність.
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