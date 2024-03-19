Компанії, які повʼязують із родиною Суркісів, спробують під час війни стягнути з держави майже 350 млн доларів

У середу, 20 березня, Верховний Суд у письмовому провадженні розгляне касаційні скарги Кабміну та ПриватБанку у справі №757/7499/17 за позовом шести компаній-нерезидентів, наближених до родини Суркісів, до державного ПриватБанку, Мінфіну та Уряду про стягнення з держави майже 350 млн доларів США.

Справа “офшорів Суркісів” розглядається з 2017 року, а у Верховному Суді перебуває з 2020 року. Адвокати ПриватБанку неодноразово наполягали на проведенні засідання за участі у ньому усіх сторін, з метою доведення абсурдності оскаржуваного судового рішення, однак суд не задовольнив клопотання. Інформація про розгляд однієї з найважливіших та скандальних справ, повʼязаних із націоналізацією ПриватБанку, була оприлюднена лише за два робочі дні до її слухання.

“Ця справа вирізняється найбільш зухвалим судовим рішенням в діяльності Банку. Вперше в історії України йдеться про стягнення коштів на підставі ухвали суду про забезпечення позову. Мета судових дій за ці роки – не справедливе правосуддя, а виключно стягнення з державного банку коштів в незаконний спосіб без ухвалення рішення по суті спору. ПриватБанк продовжить боротьбу за справедливість і верховенство права, підтверджуючи, що ніхто в Україні не стоїть вище закону”, - повідомили адвокати ПриватБанку.

Наприкінці 2016 року під час націоналізації ПриватБанку грошові кошти, розміщені компаніями-нерезидентами (CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP), повʼязаними із колишніми власниками банку, на депозитних рахунках кіпрської філії Банку, були включені до процедури bail-in, оскільки Національний банк України визнав родину Суркісів пов'язаними з ПриватБанком особами. Окрім двох позовів в українських судах різної юрисдикції (Печерський районний суд міста Києва та Шостий апеляційний адміністративний суд), Компанії-нерезиденти, які повʼязані з родиною Суркісів, намагаються отримати необхідне рішення і у суді на Кіпрі (справа №2510/2017).

ПриватБанк очікує обʼєктивне рішення Верховного Суду, яке нарешті поставить крапку у цій багаторічній історії.