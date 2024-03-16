​​Війна за нафту. Жнива
​​Війна за нафту. Жнива
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
Унаслідок атаки на Одесу загинули 20 людей, 73 поранені (оновлено)
Унаслідок атаки на Одесу загинули 20 людей, 73 поранені (оновлено)
​Парламентська криза. Що далі?
​Парламентська криза. Що далі?
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
УП знайшла ймовірно пов'язаний із нардепом Тищенком бізнес в Ужгороді
УП знайшла ймовірно пов'язаний із нардепом Тищенком бізнес в Ужгороді
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
ГоловнаЕкономікаДержава

Власники облігацій України у квітні обговорять реструктуризацію держборгу

У серпні спливає термін дворічного періоду заморожених виплат.

Власники облігацій України у квітні обговорять реструктуризацію держборгу
Фото: Нацбанк

Інвестори у державні облігації України домовляються про створення комітету кредиторів для того, щоб разом вирішувати питання реструктуризації державного боргу.

Як пише Reuters з посиланням на власні джерела, йдеться про власників цінних паперів на загальну суму 20 мільярдів доларів. Створення офіційної спілки дозволить провести перемовини щодо відтермінування виплати за облігаціями до того, як у серпні закінчиться термін попередньої угоди, яка передбачала замороження на два роки.

Очікується, що комітет збереться приблизно через місяць, напередодні засідання Міжнародного валютного фонду, яке пройде у Вашингтоні. МВФ за планом проведе свій захід 17 квітня.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies