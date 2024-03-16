Власники облігацій України у квітні обговорять реструктуризацію держборгу

Інвестори у державні облігації України домовляються про створення комітету кредиторів для того, щоб разом вирішувати питання реструктуризації державного боргу.

Як пише Reuters з посиланням на власні джерела, йдеться про власників цінних паперів на загальну суму 20 мільярдів доларів. Створення офіційної спілки дозволить провести перемовини щодо відтермінування виплати за облігаціями до того, як у серпні закінчиться термін попередньої угоди, яка передбачала замороження на два роки.

Очікується, що комітет збереться приблизно через місяць, напередодні засідання Міжнародного валютного фонду, яке пройде у Вашингтоні. МВФ за планом проведе свій захід 17 квітня.