Єврокомісія пропонує передати Україні 27 мільярдів євро російських активів, — The Guardian

Єврокомісія готується висунути пропозицію про конфіскацію для України від 15 до 27 млрд євро прибутків від заморожених в Європі суверенних активів Росії.
Про це пише The Guardian з посиланням на анонімних співрозмовників ЄС.
За словами співрозмовників, посадовці Єврокомісії готові висунути на розгляд держав-членів ЄС юридично обґрунтовану пропозицію, можливо, до саміту лідерів Євросоюзу у Брюсселі наступного четверга.
Близько 300 мільярдів доларів, що належать російському центральному банку, були заморожені на заході, переважно в іноземній валюті, золоті та державних облігаціях. Близько 70% з них зберігаються в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, який володіє еквівалентом 190 мільярдів євро.
Депозити, збережені в Європі, ймовірно, принесуть від 15 до 27 мільярдів євро прибутку після сплати податків до кінця 2027 року залежно від зміни глобальних процентних ставок, сказав високопоставлений чиновник ЄС.
Хоч осадовці й сподіваються на домовленість про вилучення прибутків, поки що вони не очікують угоди про те, як ці гроші мають бути використані, оскільки деякі держави виступають проти того, щоб використовувати їх для фінансування української армії, вважаючи за краще витратити їх на реконструкцію та гуманітарні зусилля.
За інформацією джерел, наразі Європейська комісія не пропонуватиме варіантів використання цих грошей.
"Це означає, що вони можуть погодитися в принципі використовувати доходи від прибутку, але потім провести подальшу дискусію про те, куди ці гроші можуть піти відповідно до конституції для кожної країни-члена", — сказав співрозмовник.
За його словами, процес набрав обертів, і в ЄС очікують, що після ухвалення початкового рішення справа зрушиться з мертвої точки.
Російські суди не визнають західних санкцій і можуть накласти арешт на активи Euroclear на суму 33 мільярди євро, які зберігаються в національних цінних паперах у Москві.
Цього тижня швейцарський парламент проголосував за дозвіл використання 8 мільярдів євро російських активів для відшкодування шкоди, завданої Росією.
Швейцарія переймалася, що такий крок поставить під загрозу давню позицію країни щодо військового нейтралітету.
Як повідомляє Agence France-Presse, міністр закордонних справ країни Ігнаціо Кассіс сказав: "Нам не потрібно червоніти, коли ми говоримо про Україну на міжнародній арені".
- За два роки повномасштабної війни Брюссель так і не наважився на передачу заморожених активів Росії. Однак є прогрес у питанні передачі України прибутку від цих активів – президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала почати обговорення того, як за ці кошти можна почати спільні закупівлі зброї для України.
- Три країни Євросоюзу виступили проти пропозиції президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн використати прибуток від заморожених активів Росії на купівлю зброї для України
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював, що заморожених активів у Німеччині (6,5 мільярда доларів), Австрії (1,8 мільярда доларів), Ірландії (2 мільярди доларів) і Польщі (1,13 мільярда доларів) було б достатньо, щоб допомогти відновити понад 3500 пошкоджених або зруйнованих навчальних закладів, включно з 1700 шкіл, понад 1000 дитячих садків та 586 університетів.
- Нещодавно прем'єр України також повідомив, що конфіскація заморожених російських активів має стати надійним джерелом підтримки України і фінансування відновлення. За словами прем'єра, є "повна готовність" використання доходів від заморожених активів Росії, але це лише перший крок.