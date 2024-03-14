На польсько-білоруському кордоні зафіксовано рекорд нелегалів

За добу до ЄС намагалися незаконно потрапити 133 людини.

Польща, як і країни Балтії, продовжує боротися із гібридними атаками Росії та Білорусі у вигляді нелегальних мігрантів. Польські прикордонники з Підляського відділу прозвітували, що запобігли рекордній за рік кількості спроб незаконно потрапити до країни ЄС - за добу їх нарахували 133.

Більшість мігрантів, побачивши військовослужбовців, поверталися на територію Білорусі. Деякі з них намагалися перетнути вбрід річку Пшевлока.

Загалом від початку 2024-го року у зоні відповідальності відділу було здійснено 1142 спроби перетнути кордон поза визначеною законом процедурою.