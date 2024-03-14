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Страйки авіаційного персоналу в Німеччині продовжили до п'ятниці

Вже п'ять раундів перемовин щодо підвищення зарплат не увінчались успіхом.

Страйки авіаційного персоналу в Німеччині продовжили до п'ятниці
Страйк у Німеччині
Фото: DW

Німецька транспортна галузь продовжує потерпати від страйків: відмову виходити на роботу безпекового персоналу аеропортів, яку планували на четвер, продовжили до п'ятниці включно.

Як пише Deutsche Welle, 14 березня робочі обов'язки свідомо ігноруватимуть працівники п'яти німецьких аеропортів, а на наступний день ця цифра вже сягне шести. Авіакомпаніям доводиться масово скасовувати рейси на відправлення, летовища сподіваються бодай спромогтися приймати літаки.

Профспілка Verdi, яка захищає інтереси страйкарів, стверджує, що вже п'ять раундів перемовин з роботодавцями не дали результату. Вони вимагають підвищення погодинної оплати праці, запровадження бонусів за ефективність та вищих доплат за понаднормову зайнятість. Наступна зустріч між сторонами має відбутися 20 березня.

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