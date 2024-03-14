Президент Каталонії призначив дострокові вибори парламенту

Голова автономного регіону Іспанії ухвалив таке рішення після того, як депутати відхилили пропонований ним бюджет.

У Каталонії в розпалі політична криза: президент автономного регіону Іспанії Пере Арагонес розпустив парламент та призначив дострокові вибори на 12 травня.

Як пише France24, причиною для такого рішення слугувала відмова депутатів підтримати проєкт бюджету, внесений президентом. Арагонес назвав дії законодавців "безвідповідальними" і завершив повноваження парламенту, склад якого за звичайних обставин мав би оновитися на початку 2025 року.

Президент, який є поміркованим прихильником незалежності Каталонії, наразі не має коаліційної підтримки після того, як більш радикальна партія сепаратистів JxCat розірвала союз з його політичною силою ERC. Експартнери по більшості звинуватили Арагонеса у недостатній підтримці відділення регіону від Іспанії.