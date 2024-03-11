Перемогу у парламентських виборах у Португалії здобувають правоцентристи

Ультраправа "Chega" зміцнила свої позиції як третя за величиною політична сила країни.

Правоцентристська коаліція “Демократичний альянс” Португалії оголосила про перемогу на позачергових виборах у неділю з надзвичайно щільним результатом, пише Politico.

Перемога правоцентристів завершує 8 років правління Соціалістичної партії у Лісабоні.

Підтримка ультраправих зросла, а жодна партія не здобула більшості місць у парламенті.

“Португальський народ висловився. Вони хочуть іншого уряду, іншої політики, оновлених партій і діалогу між їхніми лідерами… І це те, що ми готові запропонувати”, − сказав лідер Демократичного альянсу і очільник Соціал-демократичної партії Луїс Монтенегро.

Водночас незрозуміло, як Монтенегро зможе керувати в парламенті, який розділений на правих, лівих і ультраправих, зазначає видання.

Ультраправа партія “Chega”, якою керує Андре Вентура, зміцнила свої позиції як третя за величиною політична сила країни. Майже кожен 10-й виборець із правом голосу підтримав цю політсилу, яка в чотири рази збільшила кількість місць у парламенті, маючи тепер щонайменше 48 законодавців.

Вентура закликав до того, щоб Португалією керували “всі” її праві партії, але під час своєї переможної промови Монтенегро підтвердив свою обітницю не укладати жодної політичної угоди з ультраправими.

Очікується, що після консультацій з лідерами партій, які отримали місця в парламенті, президент Португалії Марселу Ребелу ді Соза запропонує Монтенегро сформувати уряд.