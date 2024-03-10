NYT: На випадок застосування Росією ядерної зброї США готували неядерну відповідь

Під час зустрічі представників США і Росії останній заявив, що "Путін не збирався використовувати ядерну зброю".

Після того як офіційні особи Росії почали погрожувати застосування ядерної зброї, США утворили спеціальні робочі групи, які мали розробити план дій у відповідь. І він був неядерним, передає The New York Times з посиланням анонімних американських посадовців.

Перехоплення показали, що з початку війни в Україні в російських збройних силах часто обговорювали питання використання ядерного арсеналу. Деякі з них були просто "різноманітними формами балаканини", сказав один співрозмовник видання. Але в інших були залучені підрозділи, які мали відповідати за переміщення або розміщення зброї. Найтривожніше із перехоплень показало, що один із найвищих російських воєначальників відкрито обговорював логістику вибуху зброї на полі бою.

Спершу американському президентові Джо Байдену розповідали на брифінгах, що не було жодних доказів переміщення зброї. Але невдовзі ЦРУ попередило, що за умови незвичайного сценарію, в якому українські війська знищать російські оборонні лінії і спробують повернути Крим, ймовірність застосування ядерної зброї може зрости до 50 відсотків або навіть вище.

Занепокоєння Білого дому було настільки глибоким, що були створені спецгрупи, щоб розробити заходи у відповідь. Представники адміністрації президента США заявили, що крок у відповідь Сполучених Штатів повинен бути "неядерним". Але вони швидко додали, що має бути якась драматична реакція – можливо, навіть звичайна атака на підрозділи, які запустили ядерну зброю. Інакше вони ризикують надати сміливості не лише російському диктаторові Путіну, а й будь-якому іншому авторитарному діячеві з ядерним арсеналом.

Однак, як стало зроузміло з "промови Армагеддону" Байдена — як її назвали чиновники Білого дому — ніхто не знав, яку ядерну демонстрацію мав на увазі Путін. Дехто вважав, що публічні звинуачення Кремля, що Україна начебто готується використовувати гігантську "брудну бомбу" були приводом для превентивного ядерного удару.

Військові в Пентагоні та аналітичних центрах припускали, що використання Путіним тактичної зброї – можливо, з подальшою загрозою підірвати ще більше – може статися за різних обставин. Одна симуляція передбачала успішний український контрнаступ, який поставив би під загрозу владу Путіна в Криму. Інший варіант включав вимогу Москви, щоб Захід припинив усю військову підтримку українців: більше жодних танків, ракет, боєприпасів. Метою буде розкол НАТО.

Щоб запобігти використанню ядерної зброї, у дні, які передували виступу Байдена, держсекретар США Ентоні Блінкен зателефонував своєму російському колезі, а також міністру оборони Ллойду Остіну і раднику з національної безпеки Джейку Саллівану. Канцлер Німеччини Олаф Шольц збирався із запланованим візитом до Пекіна; він був готовий поінформувати президента Китаю Сі Цзіньпіна про розвідувальні дані та закликати його зробити як публічні, так і приватні заяви у бік Росії, попередивши, що в українській війні немає місця для використання ядерної зброї.

Тим часом Байден направив Путіну повідомлення про те, що їм необхідно терміново організувати зустріч своїх представників. Для цього російський диктатор послав Сергія Наришкіна, голову служби зовнішньої розвідки. Байден обрав Вільяма Бернса, директора ЦРУ і колишнього посла США в Росії.

Видання зазначає: Наришкін спершу думав, що Бернс прибув щодо пропозиції переговорів, які б поклали край війні, тож заявив американському представнику, що будь-які подібні перемовини повинні починатися з розуміння того, що Росія зможе зберегти за собою будь-яку тертиторію, яка зараз перебуває під її контролем.

Бернсу потрібен був деякий час, щоб зневірити Наришкіна в тому, що Штати готові обміняти українську територію на мир. Нарешті обоє звернулися до теми, що США та їхні союзники готові зробити з Росією, якщо Путін реалізує свої ядерні погрози.

"Наришкін клявся, що він зрозумів і що Путін не збирався використовувати ядерну зброю", - розповів згодом директор ЦРУ.