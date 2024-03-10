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Глава УГКЦ про скептиків перемоги над Росією: "Хто не вірить у перемогу України — йдіть до сповіді"

Блаженніший Святослав заявив, що "якщо Україна, не дай, Боже, була б хоча частково завойована — розшириться межа смерті".

Глава УГКЦ про скептиків перемоги над Росією: "Хто не вірить у перемогу України — йдіть до сповіді"
Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук)
Фото: о. Тарас Жеплінський

Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) закликав іти до сповіді тих скептиків, які не вірять у перемогу України над Росією.

Таку заяву Блаженніший зробив, перебуваючи з візитом у США.

"Україна змучена, але стоїть і вистоїть! Повірте мені, нікому й на гадку не спадає здатися, навіть там, де сьогодні йдуть бойові дії... Хто з вас не вірить у перемогу України — йдіть до сповіді! Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові", - заявив Святослав.

Глава УГКЦ закликав скептиків приїхати в Україну і переконатися у своєму помилковому твердженні.

"Бо ми знаємо, якщо Україна, не дай, Боже, була б хоча частково завойована — розшириться межа смерті. Всі ви бачили страшні кадри з Бучі. Це був лише вступ. Вони [росіяни] так хотіли залити кров’ю весь Київ", - наголосив глава УГКЦ.

  • Цим словам предстоятеля УГКЦ, яка підпорядковується Ватикану, передувала заява глави Католицької церкви Папи Франциска про те, що Україна повинна мати, за його словами, "мужність підняти білий прапор переговорів" і домовитися про припинення війни з Росією.
  • У пресслужбі Ватикану згодом пояснили, що Понтифік закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.
  • У свою чергу глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, коментуючи вислів Папи Франциска, підкреслив, що можна ще заохотити президента РФ Володимира Путіна набратися мужності і вивести свої війська з України.
  • Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наша держава не підніме жодного іншого прапора, крім синьо-жовтого.
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