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Три ухилянти намагалися пробратися до Словаччини через гори

Прикордонники затримали порушника та їхнього переправника.

Три ухилянти намагалися пробратися до Словаччини через гори

Три ухилянти намагалися горами незаконно пробратися до Словаччини, повідомили у Держприкордонслужбі.

Двох чоловіків виявили, коли вони намагалися подолати загороджувальний паркан. Вони зізналися, що разом з ними йшов ще один, але він від них відстав. Чоловіка знайшли за кілометр від його попередників.

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У пресрелізі зазначено, що згодом вдалося встановити й переправника. Під час обшуків у нього вилучили транспортний засіб, мобільний телефон та чорнові записи. 

Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, на затриманих порушників склали адмінпротоколи. 

Заходи проводили прикордонники спільно з Нацполіцією, за силової підтримки спецпідрозділу “Корд”.

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