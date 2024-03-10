Три ухилянти намагалися горами незаконно пробратися до Словаччини, повідомили у Держприкордонслужбі.

Двох чоловіків виявили, коли вони намагалися подолати загороджувальний паркан. Вони зізналися, що разом з ними йшов ще один, але він від них відстав. Чоловіка знайшли за кілометр від його попередників.

У пресрелізі зазначено, що згодом вдалося встановити й переправника. Під час обшуків у нього вилучили транспортний засіб, мобільний телефон та чорнові записи.

Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, на затриманих порушників склали адмінпротоколи.

Заходи проводили прикордонники спільно з Нацполіцією, за силової підтримки спецпідрозділу “Корд”.