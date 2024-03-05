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За час воєнного стану прикордонників намагалися підкупити майже тисячу разів

Загальна сума запропонованих хабарів становить понад 10 млн гривень.

За час воєнного стану прикордонників намагалися підкупити майже тисячу разів
Чоловік намагався дати хабар прикордонникам, коли його не випустили за кордон
Фото: Пресслужба ДПСУ

З початку введення воєнного стану співробітників Держприкордонслужби (ДПСУ) намагались підкупити майже тисячу разів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“З початку введення воєнного стану прикордонниками припинено 968 спроб надання неправомірної вигоди на загальну суму понад 10 мільйонів гривень”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що більшість спроб підкупу правоохоронців намагались здійснити чоловіки призовного віку, які були громадянами України. Вони намагалися у такий спосіб уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

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