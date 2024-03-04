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На Закарпатті чоловік намагався виїхати з України під приводом супроводу літньої жінки

Літня пані раніше вже виїжджала за кордон у супроводі іншого чоловіка, який не повернувся до України.

На Закарпатті чоловік намагався виїхати з України під приводом супроводу літньої жінки
Чоловік намагався дати хабар прикордонникам, коли його не випустили за кордон
Фото: Пресслужба ДПСУ

У Закарпатській області виявили чоловіка, який намагався перетнути кордон під приводом супроводу літньої жінки, яка потребує допомоги - нібито бабусею його дружини. 

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Та, схоже, на “родинні звʼязки” зі старенькою претендує не лише він, адже після перевірки прикордонники зʼясували, що старенька вже виїжджала за кордон у супроводі іншого чоловіка, який не повернувся до України”, - розповіли прикордонники. 

Коли чоловіку відмовили в перетині кордону, він предʼявив співробітникам ДПСУ паспорт, в якому була 1 тис. доларів.

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Втім, інспектор ДПСУ від запропонованих коштів відмовився, а чоловікові тепер загрожує кримінальна відповідальність за дачу хабаря.

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