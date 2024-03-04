У Польщі поблизу російського кордону впав невідомий об’єкт

У Польщі поблизу міста Мілаково, що у Вармінсько-Мазурському воєводстві неподалік кордону з Росією впав невідомий об’єкт. Припускають, що це повітряна куля.
Про це повідомили у RMF24.
Зазначється, що про інцидент повідомив місцевий житель, біля помешкання якого і впав об’єкт.
"Зараз його охороняють офіцери, а потім передадуть армії. Ми пояснимо, що це за предмет і звідки він узявся", – сказав речник Вармінсько-Мазурської поліції Рафал Яцковський.
Видання зазначає, що це імовірно повітряна куля, яка прилетіла з Крулевецької (Калінінградської) області. Потреби в евакуації мешканців немає.
- Повідомляється, що у червні минулого року відбулася схожа подія: тоді один із фермерів із району Бранево повідомив поліцію, що на його поле впав предмет, схожий на повітряну кульку. Тоді цей факт підтвердили в Міноборони.
- 29 грудня під час ракетної атаки на Україну у повітряний простір Польщі увійшов "неідентифікований повітряний об’єкт". Про вибух не повідомляли. Президент Польщі Анджей Дуда провів термінову нараду через інцидент. Начальник Генштабу Війська Польського генерал Веслав Кукула заявив, що в повітряний простір Польщі залетіла російська ракета.
- Також у квітні минулого року у Польщі виявили залишки "військового обʼєкта" з написом російською мовою.