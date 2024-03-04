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У Польщі поблизу російського кордону впав невідомий об’єкт

Імовірно, він прилетів із Калінінградської області. 

У Польщі поблизу російського кордону впав невідомий об’єкт
Фото: twitter/Straż Graniczna

У Польщі поблизу міста Мілаково, що у Вармінсько-Мазурському воєводстві неподалік кордону з Росією впав невідомий об’єкт. Припускають, що це повітряна куля.

Про це повідомили у RMF24.

Зазначється, що про інцидент повідомив місцевий житель, біля помешкання якого і впав об’єкт.

"Зараз його охороняють офіцери, а потім передадуть армії. Ми пояснимо, що це за предмет і звідки він узявся", – сказав речник Вармінсько-Мазурської поліції Рафал Яцковський.

Видання зазначає, що це імовірно повітряна куля, яка прилетіла з Крулевецької (Калінінградської) області. Потреби в евакуації мешканців немає.

  • Повідомляється, що у червні минулого року відбулася схожа подія: тоді один із фермерів із району Бранево повідомив поліцію, що на його поле впав предмет, схожий на повітряну кульку. Тоді цей факт підтвердили в Міноборони.
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