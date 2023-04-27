У Польщі виявили залишки "військового обʼєкта" з написом російською мовою. Це може бути ракетою

У Польщі в околицях міста Замостя, що приблизно в 15 км від Бигдоща, виявили уламки "військового обʼєкту", що може бути ракетою "повітря-поверхня". Виявлення залишків підтвердили у Twitter Міністерства оборони Польщі.

За даними RMF FM, це може бути залишками ракети. На уламках є написи російською мовою. Журналісти стверджують, що в ракети немає боєголовки. Фахівці шукають її, оскільки боєголовка могла відірватися.

"Місце знахідки обстежують співробітники поліції, військкомату та сапери", – повідомили в Міноборони, зазначивши, що для місцевих загрози нема.

Міністр юстиції Збігнєв Зіобро повідомив у Twitter про розслідування "залишків повітряного військового об’єкта, знайденого в лісі за кілька кілометрів від Бидгоща".

Журналісти з посиланням на джерела пишуть, що залишки знайшли позавчора, але важко сказати, коли саме ракета там впала. Спочатку вважалося, що це дрон. На місці падіння утворилась воронка. Чи вибухнув снаряд – невідомо, місце оточили правоохоронці та військові.

Нагадаємо, що в листопаді на територію Польщі під час масованої російської атаки на Україну впала ракета. За попередніми даними розслідування, ракета була випущена українською ППО С300. Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що ракета – не українська. Секретар РНБО Олексій Данілов говорив про російський слід у цьому інциденті.

США дотримуються точки зору польського попереднього аналізу стосовно того, що ракета була випущена ППО і не є умисним обстрілом території Польщі. Ні Варшава, ні Вашингтон не звинувачують Україну і наголошують, що відповідальність за трагедію несе Росія, яка спричинила ракетний терор, від якого українці повинні захищатися.

Досі про офіціні результати розслідування не повідомляли.