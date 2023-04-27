Віктор Таран: “У війні дронів росіяни можуть наздогнати нас. Тому треба рухатися вперед”
Віктор Таран: “У війні дронів росіяни можуть наздогнати нас. Тому треба рухатися вперед”
Казус Мазурашу. Що робити із законодавчим графоманством?
Казус Мазурашу. Що робити із законодавчим графоманством?
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
Україна повернула з російського полону 44 захисників
Україна повернула з російського полону 44 захисників
Відбудова: що не так з проєктом Шмигаля про реконструкцію хрущовок і панельок?
Відбудова: що не так з проєктом Шмигаля про реконструкцію хрущовок і панельок?
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
Генштаб оцінив втрати ворога з початку широкомасштабного вторгнення у 188 410 осіб
Генштаб оцінив втрати ворога з початку широкомасштабного вторгнення у 188 410 осіб
Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
ГоловнаСвіт

У Польщі виявили залишки "військового обʼєкта" з написом російською мовою. Це може бути ракетою

Невідомо, коли точно вона впала, але залишки знайшли позавчора. 

У Польщі виявили залишки "військового обʼєкта" з написом російською мовою. Це може бути ракетою
Ілюстративне фото
Фото: Wikipedia

У Польщі в околицях міста Замостя, що приблизно в 15 км від Бигдоща, виявили уламки "військового обʼєкту", що може бути ракетою "повітря-поверхня". Виявлення залишків підтвердили у Twitter Міністерства оборони Польщі.

За даними RMF FM, це може бути залишками ракети. На уламках є написи російською мовою. Журналісти стверджують, що в ракети немає боєголовки. Фахівці шукають її, оскільки боєголовка могла відірватися.

"Місце знахідки обстежують співробітники поліції, військкомату та сапери", – повідомили в Міноборони, зазначивши, що для місцевих загрози нема. 

Міністр юстиції Збігнєв Зіобро повідомив у Twitter про розслідування "залишків повітряного військового об’єкта, знайденого в лісі за кілька кілометрів від Бидгоща". 

Журналісти з посиланням на джерела пишуть, що залишки знайшли позавчора, але важко сказати, коли саме ракета там впала. Спочатку вважалося, що це дрон. На місці падіння утворилась воронка. Чи вибухнув снаряд – невідомо, місце оточили правоохоронці та військові. 

Нагадаємо, що в листопаді на територію Польщі під час масованої російської атаки на Україну впала ракета. За попередніми даними розслідування, ракета була випущена українською ППО С300. Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що ракета – не українська. Секретар РНБО Олексій Данілов говорив про російський слід у цьому інциденті.

США дотримуються точки зору польського попереднього аналізу стосовно того, що ракета була випущена ППО і не є умисним обстрілом території Польщі. Ні Варшава, ні Вашингтон не звинувачують Україну і наголошують, що відповідальність за трагедію несе Росія, яка спричинила ракетний терор, від якого українці повинні захищатися. 

Досі про офіціні результати розслідування не повідомляли. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies