Бухарестська дев'ятка підтримала Україну на шляху до НАТО та ЄС

Міністри оборони Бухарестської дев'ятки підтримали Україну на шляху до НАТО та Європейського Союзу. Вони закликали обговорити майбутнє членство України в НАТО на липневому саміті у Вільнюсі.

Про це повідомляє "Голос Америки".

“Ми твердо підтримуємо Україну в її європейських та євроатлантичних прагненнях і продовжуватимемо допомагати Україні у підготовці до членства як в НАТО, так і в ЄС”, - йдеться у спільній заяві за результатами зустрічі у Варшаві 26 квітня

Бухарестська дев'ятка також виступила проти спроб відбудувати російську імперію та продемонструвала єдність щодо безпеки східного флангу НАТО.

Віце-прем’єр-міністр Польщі Маріуш Блащак наголосив, що спільні дії країн-союзниць мають вирішальне значення для перемоги над неоімперськими загрозами. Він також додав, що неспровокована і невиправдана агресія Росії проти України зруйнувала основи безпеки в Європі.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну та допомагати їй виграти цю війну. Ми повинні гарантувати її безпеку на найближчі роки", - сказав Блащак.

На зустрічі також обговорювали майбутні дії, спрямовані на посилення безпеки в регіоні, розвиток військового співробітництва та нові плани побудови системи стримування та оборони.

У спільній заяві також сказано і про консолідацію обороноздатності Молдови, Грузії і Боснії та Герцеговини, які "піддаються дестабілізуючій діяльності Росії".

Нагадаємо, Бухарестська дев'ятка є міжнародною ініціативою дев'яти країн-членів НАТО з числа Центральної та Східної Європи – Польщі, Румунії, Болгарії, Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Словаччини та Угорщини. Вона була створена у 2015 році у столиці Румунії, Бухаресті для поглиблення військової співпраці між країнами східного флангу Північноатлантичного альянсу та протидії агресивній політиці та діям Росії на міжнародній арені.

Із країн Бухарестської дев'ятки лише уряд Угорщини на чолі зі звинувачуваним в автократичних тенденціях Віктором Орбаном вирішив, що надаватиме тільки гуманітарну допомогу і заперечує навіть транзит в Україну зброї від інших держав.

Президент США Джо Байден заявив, що Бухарестська дев’ятка є "передовою колективної оборони" НАТО проти Росії.

Раніше країни Бухарестської дев'ятки закликали до посилення військової присутності США у регіоні.

Наприкінці лютого у Варшаві відбулася зустріч глав держав та урядів країн Бухарестської дев’ятки. За її результатами було ухвалено резолюцію, в якій підкреслено, що Росія є найбільшою загрозою для безпеки цих країн. Глави країн також підтвердили, що майбутнє України – в Європі.